شكرا لقرائتكم خبر عن صدح بالأذان لمدة 50 عاماً.. وفاة مؤذن مسجد «العبدالقادر» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقل إلى رحمة الله تعالى، المؤذن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العبدالقادر، بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 90 عاماً قضى منها 50 عاماً مؤذناً يجلل الآذان بصوته العذب كل يوم، في جامع العبدالقادر بحي سلطانة بمدينة الرياض.

وأقيمت الصلاة على الفقيد اليوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، ووارى جثمانه التراب -رحمه الله-.

بدوره، أكد الشيخ عبدالرحمن بن سليمان الثنيان، إمام وخطيب جامع العبدالقادر بحي سلطانة بالرياض، أن الشيخ فهد -رحمه الله- كان مثالاً في الزهد ومحبة الخير للناس ومساعدة الفقراء، حيث سمّاه بوالد المساكين من كثرة مساعدته لهم وتفقد أحوالهم.

وأوضح الشيخ “الثنيان” أنه عاصر مؤذن الجامع المتوفى لأكثر من 30 عاماً في مهمة الأذان وكان مواظباً على عمله ومتفاني في خدمة الجامع وحسن الأخلاق والسيرة، مضيفاً وكان -رحمه الله- رفيقه القرآن الكريم حيث كان حريصاً على قراءته، فكان يختم كل ليلة في رمضان، وعندما كبر سنه وضعف كان يختم القرآن كل ثلاثة أيام.