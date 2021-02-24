شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحدد 6 تعليمات مهمة لعبور الطريق بسلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتباع عدد من التعليمات قبل عبور الطريق، حفاظا على سلامة العابرين.

وأوضحت إدارة المرور، أنه يجب أن تختار مكان للعبور حيث يمكنك رؤية حركة السير من كافة الاتجاهات، وتأكد من خلو الطريق من المركبات، العبور من المسارات المخصصة للمشاة، ويجب الإنتباه إلى أن المركبات في المسار الأبعد قد توقفت.

وأشارت إلى أنه يجب التركيز أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف الجوال، ولا تترك الأطفال يعبرون الطريق وحدهم.