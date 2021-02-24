شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يتوقع تقلبات جوية نهاية الأسبوع.. رياح نشطة وأجواء باردة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل حالة من التقلبات الجوية نهاية الأسبوع بعدة مناطق.

وتشمل الحالة (الدهنا، التنهاة، الصمان، الرياض، والمناطق القريبة منها، القصيم، الزلفي سدير، الوشم).

وتتمسل الحالة الجوية في نشاط رياح شمالي يوم الخميس، وموجة باردة نشطة تهدأ للنصف ليلا، بينما تهدأ في القصيم والزلفي أكثر.

أما الجمعة فتشمل الحالة الجوية نشاطاً في الرياح متوسطة، وطقس بارد نهارا، وتهدأ الرياح ليلا.، أما طقس السبت فيكون بمشيئة الله، هادئ مائل إلى البرودة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، أصدر في وقت سابق، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، بمختلف مناطق المملكة.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران وتكون السماء غائمة جزئيا على وسط وشرق المملكة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

كما تنشط الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.