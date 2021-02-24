محمد بن سلمان يغادر المستشفى عقب إجراء عملية جراحية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الوكالة فيديو على "تويتر"، وكتبت فوقه: "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

وهنأ سعوديون على مواقع التواصل ولي العهد بنجاح العملية، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، وأن "يحفظه الله ويقيه كل مكروه ويمتعه بالصحة والعافية".