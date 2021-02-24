شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات العامة الأردنية تستضيف المنتدى العربى الاستخبارى فى العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى العربي الاستخباري، الذي استضافته دائرة المخابرات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، في دورته الثانية، بالعقبة. تحت رعاية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورحب العاهل الأردنى، خلال حديثه عبر تقنية الاتصال المرئي، برؤساء وممثلي الأجهزة الاستخبارية العربية، مؤكدا أهمية المنتدى كإطار عربي مؤسسي للعمل المشترك، وكخطوة متقدمة على صعيد التعاون الاستخباري العربي.

كما أكد أهمية مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي للأزمات والمتغيرات على المستوى الدولي، وتداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وأشار ملك الأردن إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد المفاهيم، وتطوير الآليات والوسائل اللازمة لترجمته إلى نتائج عملية، مشيداً بجهود الأجهزة الاستخبارية العربية في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأعرب العاهل الأردنى عن ثقته بقدرة الأجهزة الاستخبارية العربية والمنتدى، على الارتقاء بمستوى التعاون، وشارك ولي العهد الأردنى، في إحدى جلسات المنتدى، التي ناقشت التحديات والمخاطر في المنطقة.

ورفع رؤساء الوفود المشاركة، الشكر والتقدير، للعاهل الأردنى لجلالة وولي العهد، على الرعاية الملكية للمنتدى، معربين عن تهنئتهم للأردن باحتفاله بمئوية الدولة، والتي أشاروا إلى أنها تمثل احتفال الأردنيين في بناء وطنهم، وتحقيق إنجازاتهم وتطلعاتهم.