شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استعدادات رسمية وشعبية ضخمة لاستقبال بابا الفاتيكان فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف العراقيون استعداداتهم الرسمية والشعبية فى عموم المدن العراقية احتفاء بزيارة التاريخية للبابا فرانسيس والتى تجسد تلاقى الأديان على المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

وأبرزت وكالة رويترز للأنباء صورا، للاستعدادات التى بدأت مع اقتراب موعد الزيارة التاريخية التى سيقوم بها بابا الفاتيكان، مشيرة إلى تفاعل العراقيين مع هذه الزيارة من خلال لوحات وأعمال فنية زينت شوارع العاصمة ترحيبا بالبابا فرنسيس.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عن وضع خطة خاصة لتأمين زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، والمقررة فى الخامس من الشهر المقبل، مشددة على أهمية زيارة البابا إلى العراقيين والتى ستنقل صورة مهمة إلى العالم.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى ـ فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "قيادة العمليات بالتعاون مع مكتب القائد العام باشرت بوضع خطة لزيارة بابا الفاتيكان، وأن القيادات المسلحة والعمليات المشتركة باشرت بعمليات استباقية وستقوم بعمليات أخرى قبل وأثناء الزيارة، موضحا أن "الخطة تتضمن جدول الزيارات والتنقل والإعلام".

من المنتظر أن يبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس زيارة تاريخية للعراق فى الخامس من مارس المقبل، تستغرق أربعة أيام يلتقى خلالها كبار المسؤولين، إلى جانب المرجع الشيعى الأعلى على السيستانى فى مدينة النجف وزيارة مدينة أور التاريخية، وإقامة قداس فى بغداد فضلاً عن زيارة إقليم كردستان العراق.



أعضاء الكورال يتدربون في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية



أعضاء الكورال يتدربون في كاتدرائية القديس يوسف



راهبة تعد لباسًا دينيًا في كاتدرائية القديس يوسف



راهبة تعد لباسًا دينيًا في كاتدرائية القديس يوسف



فتاة تلتقط صور سيلفي مع جدارية للبابا فرنسيس



كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية حيث سيقيم البابا فرنسيس قداسًا في بغداد



كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية حيث سيقيم البابا فرنسيس قداسًا في بغداد



كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية حيث سيقيم البابا فرنسيس قداسًا في بغداد



كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية حيث سيقيم البابا فرنسيس قداسًا في بغداد



لوحة جدارية للبابا فرانسيس على جدار إحدى الكنائس أثناء زيارته المرتقبة



لوحة جدارية للبابا فرانسيس على جدار إحدى الكنائس أثناء زيارته المرتقبة



متطوعون مسيحيون يرفعون علم العراق والفاتيكان وهم يزينون الشوارع



متطوعون مسيحيون يرفعون علم العراق والفاتيكان وهم يزينون الشوارع



متطوعون يزينون الشوارع بصور البابا فرنسيس قبل زيارته المقررة للعراق



متطوعون يزينون الشوارع بصور البابا فرنسيس قبل زيارته المقررة للعراق



مسيحيون عراقيون يقفون لالتقاط صورة بالقرب من جدارية للبابا فرنسيس



مسيحيون يسجلون أسمائهم لحضور قداس البابا فرنسيس