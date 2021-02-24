وفاة وإصابة 4 أشخاص إثر حادث مروري في الجوف

الكويت - هبة التوبجي - تعرض أربعة أشخاص لحادث تصادم مروري وقع في منطقة بسيطا الزراعية بمنطقة الجوف بعد ظهر اليوم الأربعاء، ونتج عن الحادث وفاة أحدهم وإصابة الباقين بإصابات متفرقة تم نقل الحالات الحرجة لطوارئ مستشفى طبرجل وطورئ مستشفى ميقوع.

وأوضح ت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف من مواطن وذلك عند الساعة14:28 والذي أفاد بوقوع حادث داخل شركة الجوف الزراعية ونتج عنه إصابة واحد.. وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لفرقة إسعافية واحدة بعدها تم التواصل من قبل غرفة العمليات مع المبلغ والذي افاد بوجود أربعة إصابات بالمجمل حيث تم تدعيم الموقع بفرقتين اسعافيتين وفرقة ثالثة من جهة أخرى حيث تم التعامل مع جميع الحالات بمعالجة حالة بالموقع ونقل حالة لطوارئ مستشفى ميقوع العام وحالة لطوارئ مستشفى طبرجل العام.وفقا لـ”الرياض”

وتهيب هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جميع طالبي الخدمة الإسعافية عند طلبها بتحري الدقة عند طلب الفرق الإسعافية لا سيما بالحوادث المرورية من حيث عدد المصابين ودقة الموقع لكي لا ينعكس سلباً ويسبب في تأخر تقديم الخدمات الطبية الإسعافية.