شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية توضح مزايا خدمة «التعريف الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية مزايا وأهداف خدمة التعريف الإلكترونية، والتي تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب الأحوال المدنية”.
ومن مزايا هذه الخدمة ما يلي:
• توفير الوقت والجهد على الوالدين
• تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخير في إصدار بطاقة الهوية الوطنية
• الخدمة تغني عن استخدام الورق
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