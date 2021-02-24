دراسة صادمة عن فيروس كورونا بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

انتهت دراسة حديثة إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما في ألمانيا معرضون للإصابة بمسار خطير لمرض كوفيد-19.



وأرجع باحثو معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات هذه النتيجة إلى ارتفاع المعدل العمري والتاريخ المرضي لقطاع كبير من المجتمع الألماني.

ورأى الباحثون خطراً متزايداً يواجه هذه الشريحة التي تضم 36.5 مليون شخص منهم 21.6 مليون شخص تمَّ تصنيفها كمجموعة عالية الخطورة. ونشر المعهد نتائج دراسته، الأربعاء.

واعتبر الباحثون أن خطر تعرض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً أو الذين لهم تاريخ مرضي مثل داء السكري ومشاكل الكلى المزمنة وأشد أشكال السمنة، لمسار خطير لمرض كوفيد-19، مرتفع بقوة.

ورأت الدراسة أن هناك خطراً مرتفعاً للأشخاص الذين يعانون أمراضاً أخرى من بينها ارتفاع ضغط الدم والربو والنوبات القلبية والسكتة الدماغية أو المضاعفات الأخرى.

ونوهت الدراسة إلى أهمية تقديم المساعدة لهؤلاء في الحياة اليومية، كما رأى الباحثون أن الشيخوخة تعتبر هي عامل الخطر الرئيسي في الوقت الراهن.

وبحسب الدراسة، فإن المخاطر موزعة بشكل غير متساو، إذ إن معظم الأشخاص الذين يواجهون خطراً مرتفعاً يعيشون في ولاية زارلاند، غربي ألمانيا، وفي الولايات الشرقية.

ولفتت النتائج إلى أن نسب الأشخاص المعرضين للمخاطر والمخاطر الشديدة بين أصحاب المستوى التعليم المتدني أكبر منها بين أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا.

واستند تحليل المعهد إلى دراسة شملت إجراء محادثات هاتفية مع نحو 23 ألف شخص ناطق بالألمانية تزيد أعمارهم على 15 عاما في الفترة بين أبريل/نيسان 2019 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020.