أمير قطر ووزير الدفاع الكويتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

دبي - محمود عبدالرازق - وجرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها"، بحسب بيان للديوان الأميري نقلته صحيفة "الشرق" القطرية.

ونقل وزير الدفاع الكويتي شكر أمير البلاد نواف الأحمد لأمير قطر على إطلاق اسم أمير الكويت الراحل على المحور الجديد.

بدوره، حمل أمير قطر الوزير حمد الصباح تحياته لأمير الكويت، معربا عن تمنياته له "بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التطور والنماء".

يشار إلى أن إطلاق اسم أمير الكويت الراحل على المحور الجديد "الذي يربط جنوب الدوحة بشمال قطر جاء بتكليف من أمير البلاد تميم بن حمد الثاني".