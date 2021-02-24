شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب: ملتزمون بالحل السياسى لقضية الصحراء عبر الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: سنبقى ملتزمون بالحل السياسي لقضية الصحراء عبر الأمم المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية المغربى، أن المغرب مستعد لمناقشة حل الحكم الذاتي لقضية الصحراء بجدية.

وتابع وزير الخارجية المغربى: نبحث استثمار التطور في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل من أجل تطوير العلاقات الثنائية والسلام في الشرق الأوسط.