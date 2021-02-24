شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. تعرف على الآلية الجديدة لسفر المواطنين والمواطنات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، تفاصيل الآلية الجديدة لسفر لمواطنين والمواطنات، وتفاصيل الفئات المستهدفة والاشتراطات.

الفئة المستهدفة:

– السعوديون من غير سعوديات إذا كن مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة

– السعوديات المتزوجات من غير سعوديين يمكن لهن السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج

الاشتراطات المطلوبة:

• تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة

• وفي حال عدم التمكن من تقديم المستندات المطلوبة للمسؤولين بالمنفذ التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة أبشر الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة

وأكدت المديرية العامة للجوازات على أنه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون والدول العربية، و6 أشهر عند السفر لباقي الدول المسموح بها.