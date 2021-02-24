شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة، إنه ينبغى على إسرائيل أن توقف جميع عمليات الهدم التى تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم فورا.

وشددت المنسقة الإنسانية للأراضى الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز -وفقا لما اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- على أنه ينبغى على السلطات الإسرائيلية أن تسمح لمجتمع العمل الإنسانى بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفا، ولأولئك الأشخاص للبقاء فى منازلهم.