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الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين فورا

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القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة، إنه ينبغى على إسرائيل أن توقف جميع عمليات الهدم التى تطال منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم فورا.

وشددت المنسقة الإنسانية للأراضى الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز -وفقا لما اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- على أنه ينبغى على السلطات الإسرائيلية أن تسمح لمجتمع العمل الإنسانى بتقديم المأوى والغذاء والمياه لهذه الفئة الأكثر ضعفا، ولأولئك الأشخاص للبقاء فى منازلهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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