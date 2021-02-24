قرار هام لولي العهد السعودي بشأن تطوير السياحة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أعلن محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة السودة للتطوير.

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وقالت إنه تم إطلاق الشركة باستثمار بقيمة 11 مليار ريال (نحو 3 مليارات دولار)، لافتة إلى أن الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعي السياحة والترفيه.

وستعمل الشركة على "تطوير منطقة المشروع التي تشمل السودة (قرية سياحية في منطقة عسير جنوب غربي المملكة) وأجزاء من محافظة رجال ألمع، لتصبح وجهة سياحية جبلية فاخرة تتميز بثقافتها الأصيلة، وتراثها الفريد وطبيعتها الساحرة، وتقديم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة".

وبالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص، ستعمل الشركة على تطوير 2700 غرفة فندقية، و1300 وحدة سكنية، وتطوير القطاعين السياحي والترفيهي بأكثر من 30 مشروعا نوعيا، وإيجاد 8000 فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

وتستهدف الشركة استقطاب مليوني زائر محلي ودولي سنويا بحلول عام 2030. كما تعنى الشركة بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير "أنظمة الكود العمراني"، وإزالة التلوث البصري وجذب الاستثمارات.