"أهم كلمة لها"... رغد صدام حسين تنشر فيديو جديدا لأفراد عائلتها من داخل منزلها

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في الفيديو الذي شاركته ابنة الرئيس العراقي الراحل، رغد صدام حسين، على صفحتها الشخصية في "تويتر"، أفرادا من عائلتها، حيث تجمعت العائلة لمشاهدة حلقة من حلقات اللقاء الذي بث على 6 أجزاء.

وتظهر في مشهد الفيديو العائلة وهي تستمع إلى ما اعتبره الكثيرون، أهم كلمة قالتها، رغد صدام حسين، ردا على سؤال المذيع حول دورها السياسي القادم، حيث قالت: "كل شيء وارد، كل شيء مطروح على الساحة، كل الخيارات وكل الاحتمالات".

ونشرت قناة "العربية" تفاصيل المشاهدات التي حصلت عليها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مقابلاتها الست الأخيرة، التي كشفت فيها عن بعض تفاصيل حياتها بعد رحيل والدها.

وبحسب "العربية" فإن اللقاء الذي أجرته ابنة الرئيس العراقي كان من أكثر المقابلات مشاهدة في تاريخ التلفزيونات العربية، حيث حازت إحدى حلقاتها على "فيسبوك" على 20 مليون مشاهدة، والأرقام ما تزال في تصاعد.

ونشرت القناة جدولا تفصيليا للمشاهدات التي حصلت عليها رغد صدام حسين، حيث حصلت على 70 مليون مشاهدة في فيسبوك، و27 مليون مشاهدة في يوتيوب و1.5 مليون مشاهدة في إنستغرام و6.600 مليون مشاهدة في تويتر.

وبلغ إجمالي عدد المشاهدات أكثر من 105 ملايين مشاهدة، مع أكثر من 9 ملايين دخول.

وبحسب القناة، فإن الحلقات التي بثت ماتزال "من دون تحيز" حديث الناس وأحدثت "ضجة وجدل"، واحتل هاشتاغ رغد صدام حسين التريند في أكثر من دولة عربية.