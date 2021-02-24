شملت مصر والمملكة... رد سعودي قاس على خريطة "النفوذ التركي في المستقبل"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رجل الأعمال السعودي في تغريدة: "عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج".

وأضاف في تغريدته: "هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن مستمرون بمقاطعة تركيا، وإلى صفر تعامل مع تركيا".

ونسبت القناة، الخريطة الافتراضية إلى مركز أبحاث "ستراتفور" الأمريكي، وعنونت تقريرها حول النفوذ التركي بـ"خريطة ظل الاستخبارات المركزية الأمريكية عن تركيا في 2050".

وأظهرت الخريطة امتداد نفوذ أنقرة بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.

وقبل أيام، علقت عائشة هلال صايان كويتاك، سفيرة تركيا في الكويت، على التقرير قائلة: "ما تفعله ليس صحافة. قناة تلفزيونية تركية خاصة تبث تقرير ستراتفور مع خريطة للنفوذ التركي المتوقع في عام 2050".

وتابعت في ردها على تغريدة للإعلامي، محمد الملا، طالب فيها مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بإصدار بيان شديد اللهجة بدعوى التعدي على سيادة الدول العربية: "حتى المذيع يشير إلى ستراتفور بـ(ظل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية) خلال شرحه للتقرير، من الأفضل أن تطالب ببيان ضد الناشر".