شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: الميليشيات الإيرانية عززت مواقعها فى دير الزور مستقدمة أسلحة ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السوري، أن الميليشيات الإيرانية عززت مواقعها في دير الزور مستقدمة أسلحة ثقيلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المرصد السورى، إن الميليشيات الإيرانية حولت منطقة المزارع بريف دير الزور لمنطقة عسكرية مغلقة، موضحا أن الميليشيات الإيرانية تواصل الاستحواذ على ممتلكات مواطنين في ريف دير الزور.

وفى وقت سابق أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مقتل 9 عناصر من قوات الجيش السوري بهجمات خاطفة لتنظيم داعش ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة، فيما فقد الاتصال بمجموعة مكونة من 12 عنصرا في البادية السورية لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

وأكد المرصد -في بيان- استمرار المعارك بين قوات الجيش السوري وتنظيم (داعش) الإرهابي ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، مخلفة عشرات الجرحى والقتلى، علي الرغم من الغارات الروسية المكثفة على مناطقه.