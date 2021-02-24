شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من عناصر المليشيا الحوثية فى عملية للجيش بتعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عملية إغارة على مواقع مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران، شرق مدنية تعز، جنوب غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن أبطال الجيش نفذوا عملية إغارة تكللت بالنجاح، على مواقع تمركز المليشيا فى مناطق “المبرك”، و”المزف” وفى محيط “الكريفات” شرق مدينة تعز.

وأوضح أن العملية أسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيا الحوثية وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار، لافتا إلى أن هذه العملية تأتى ردا على استهداف المليشيا للأحياء السكنية فى المدنية.

فى السياق، قصفت مدفعية الجيش، مواقع المليشيا الحوثية، غرب المدينة، وكبدتها خسائر فى العدد والعدة.