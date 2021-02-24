شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يبدى استعداده لتقديم 20 مليون يورو لتوفير لقاح "كورونا" للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى شادى عثمان، إن الاتحاد أبدى استعداده لتقديم نحو 20 مليون يورو، دعما لتوفير لقاح ضد "كورونا" للشعب الفلسطيني.

وأضاف عثمان فى حديث مع "وفا"، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى أعلن خلال اجتماع افتراضى للجنة المانحين الدوليين لصالح الشعب الفلسطيني، عن استعداده لتوفير مبلغ 20 مليون يورو، لمساعدة فلسطين فى شراء اللقاحات اللازمة ضد "كورونا".

وأوضح أن توفير هذا المبلغ يحتاج لإجراءات فنية، ويسير فيها الاتحاد الأوروبى بانتظار استكمالها ليتم إيصاله لدولة فلسطين.