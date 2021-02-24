شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يدعو نظيره القطرى لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، لتسليم خطاب من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرينى، إلى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فى دولة قطر، يتضمن تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمى لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الدعوة تأتى تنفيذًا لما نص عليه بيان قمة العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التى عقدت بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضى.