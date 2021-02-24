وكالة الأدوية الأمريكية: لقاح «جونسون آند جونسون» فعّال ضد سلالتي كورونا في بريطانيا وجنوب أفريقيا

الكويت - هبة التوبجي - أكدت «وكالة الأدوية» الأميركية في وثائق جديدة نُشرت، اليوم الأربعاء، أن لقاح «جونسون آند جونسون» بجرعة واحدة عالي الفاعلية ضد «كوفيد19»؛ بما في ذلك ضد النسختين المتحورتين اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وسجل اللقاح في تجارب مختبرية على نطاق واسع فاعلية ضد الحالات الخطيرة بنسبة 85.9 في المائة بالولايات المتحدة، و81.7 في المائة بجنوب أفريقيا، و87.6 في المائة بالبرازيل، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.وفقا لـ”الشرق الأوسط”

وقال موظفون في «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية في الوثائق، التي نُشرت الأربعاء، إن نتائج التجارب تظهر أن اللقاح؛ الذي يُعطى بطريق الحقن في جرعة واحدة، آمن وفعال فيما يبدو، مما يمهد الطريق للموافقة على استخدامه الطارئ.

وتجتمع لجنة من الخبراء المستقلين التابعين لـ«الإدارة»، يوم الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اللقاح من عدمها. ورغم أنها غير مُلزَمة بالأخذ بنصيحة خبرائها، فإن «إدارة الغذاء والدواء» اتخذت الخطوة نفسها عندما سمحت باستخدام لقاحي «فايزر» و«موديرنا».

سيؤدي ذلك إلى إدخال لقاح ثالث في المعركة ضد تفشي «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررًا في العالم حيث فاق عدد الوفيات فيها النصف مليون.

ويرى خبراء في لقاح «جونسون آند جونسون» أداة حيوية، على الرغم من أن فعاليته ضد حالات «كوفيد-19» الخفيفة أقل من تلك التي أظهرتها لقاحات فايزر وموديرنا التي حصلت على ترخيص.

وجاء في ملخص الوكالة الجديد «كان اللقاح فعالًا في الوقاية من كوفيد-19 باستخدام تعريف أقل تقييدًا للفيروس ولحالات الإصابة الأخطر، بما في ذلك حالات كوفيد-19 التي تتطلب تدخلا طبيا، مع الأخذ في الاعتبار جميع الحالات التي تبدأ بعد 14 يوما من التلقيح».

وأضاف أنه «رغم تسجيل فعالية أقل بشكل عام في جنوب أفريقيا حيث كان هناك هيمنة لسلالة بي.1.3.5 خلال الفترة الزمنية لهذه الدراسة، كانت فعالية اللقاح ضد حالات كوفيد-19 الخطرة عالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل».

ومن فوائد هذا اللقاح المهمة من الناحية اللوجستية هو أنه يعطى في جرعة واحدة ويمكن حفظه في ثلاجات عادية ما يسهل عملية توزيعه.