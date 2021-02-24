شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «صحتي» .. تعرف على أهم المزايا وأبرز الخدمات وخطوات وطريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، ومتابعة الحالة الصحية، حيث يتيح تطبيق صحتي العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين ومن بينها التسجيل والحجز لأخذ لقاح كورونا، وكذلك معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد حسب الفئات المستهدفة.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

كما أهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ماذا تعرف عن تطبيق صحتي ؟

صحتي هو تطبيق يتيح تقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، كما يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفيروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية.

ويتيح التطبيق أيضا احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي، هذه المنصة يتم تقديمها بإشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية امتدادًا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها.

رسالة من وزير الصحة للجميع

في سياق متصل، نصح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، للحصول على لقاح كورونا المستجد .

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه على تويتر : ” للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي. أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن نحب من الإصابة بهذا الفيروس.”

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت أن التسجيل للحصول على لقاح كورونا بدأ يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”.

تطبيق صحتي وأصحاب الأمراض المزمنة

كما أكدت وزارة الصحة على أهمية التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من فيروس كورونا ومضاعفاته.

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “أصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا، سجل الآن لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي”.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

طريقة التسجيل في صحتي للحصول على اللقاح

في سياق متصل، أوضح المختص التقني سعد الضاوي طريقة حجز موعد للحصول على تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر تطبيق “صحتي”.

وذكر “الضاوي” في مقطع فيديو نشره على موقع “تويتر” أن تطبيق “صحتي” أضاف خياراً جديداً لحجز التطعيم، وبالضغط عليه يتم تسجيل اسم الفرد الراغب في تلقي اللقاح، أو أحد من أفراد أسرته.

وأوضح أنه عقب ذلك ستظهر مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان المسجل لديه أمراض مزمنة وغيرها، ثم تصل رسالة نصية لتأكيد الطلب.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت قبل أسابيع، عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق “صحتي”، وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

– الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

– المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى

– الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠

– من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة

– من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو ٫ السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

– الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

– المواطنين والمقيمين ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين.

– من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، السكري ، أمراض الكلى المزمنة ، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، السرطان النشط ، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠ .

– الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة:

– جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

إضافة أيقونة لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي

هذا وأعلنت وزارة الصحة ديسمبر الماضي عن إضافة أيقونة لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي وذلك للتيسير على المواطنين والمقيمين للتسجيل للحصول على اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي” من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت “الصحة” مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

البحث عن الأدوية عبر تطبيق صحتي

وأوضحت وزارة الصحة أيضا أن التطبيق يتيح البحث عن الأدوية بكل سهولة، ودعت وزارة الصحة، لتحميل تطبيق “صحتي” والذي يتيح سهولة البحث عن الأدوية ومعرفة أسعارها والصيدليات التي يتواجد فيها.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر “تويتر”: “لا داعي لعناء البحث عن الأدوية في الصيدليات، حمل تطبيق صحتي لتتمكن من البحث باسم الدواء ومعرفة توفره في الصيدليات وسعره وعدد من المعلومات الأخرى”.

خدمات تطبيق صحتي للجميع:

أما الخدمات المتاحة على التطبيق فهي عديدة من بينها ما يلي:

– حجز موعد لفحص فيروس كورونا (COVID-19).

– خدمة الاستشارات عن بعد.

– البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات الموفرة للدواء.

– عرض الإجازة المرضية.

– عرض الوصفة الإلكترونية.

– حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية.

– إضافة وتسجيل التابعين.

– تسجيل المؤشرات الحيوية.

– نتائج الفحص المدرسي.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا

كما حددت وزارة الصحة، خطوات التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا المضاد لفيروس كوفيد 19.

وتشمل الخطوات:

– تحميل التطبيق وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد

– اختيار لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب

– تحديد المستفيد من اللقاح

– إدخال البيانات المطلوبة في نموذج الطلب

– إكمال الطلب بالضغط على التالي