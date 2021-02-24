شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه حاسم من أمير الرياض بعد رصد أكثر من 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة تكثيف الرقابة على تطبيق الاحترازات الوقائية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالمنطقة لرصد المخالفين للإجراءات الوقائية. جاء ذلك بعد اطّلاع سموه على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض, حيث تم رصد (20463) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، وإغلاق 14 منشأة خلال (26873) جولة ميدانية قامت بها الجهات المعنية في المنطقة خلال المدة 2-9 رجب 1442هـ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

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