هل التغذية السليمة تحمي مرضى السكري من هشاشة العظام؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للسكري إن داء السكري يرفع خطر إصابة المرضى بهشاشة وضمور العظام، ومن ثم خطر التعرض لكسور العظام في حالة السقوط.



وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا الخطر من خلال التغذية السليمة؛ حيث ينبغي إمداد الجسم بالكالسيوم المهم لصحة العظام، وتتمثل مصادره الغذائية في الخضروات والفواكه والمكسرات ومنتجات الألبان والصويا.

وينبغي أيضاً أن يشحن مريض السكري مخزون جسمه من فيتامين "د" المهم لصحة العظام، وذلك من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك البحرية والبيض والفِطر والأحشاء الداخلية للحيوان مثل الكبد.

كما ينبغي التعرض لأشعة الشمس بانتظام؛ حيث يستغلها الجسم لبناء فيتامين "د" بنفسه.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يحرص مريض السكري على ضبط مستوى السكر بالدم من خلال تعاطي الأدوية بانتظام.