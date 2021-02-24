وكالة: مسؤول عسكري أمريكي يحذر من هجمات جديدة في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وسجلت ثلاث هجمات بالقذائف الصاروخية على مصالح غربية في العراق، خلال أسبوع واحد، بعد هدوء دام أربعة أشهر، واستهدف هجوم صاروخي، السبت، قاعدة بلد شمال بغداد، متسببا في إصابة متعاقد عراقي في شركة أمريكية لصيانة طائرات "إف-"16 التي حصل عليها العراق.

© REUTERS / AZAD LASHKARI

وقال المسؤول الأمريكي لوكالة "فرانس برس"، أمس الثلاثاء: "يبدو أننا عدنا الى أحداث العام الماضي. الحوادث الأخيرة تشبه الهجمات التي وقعت العام الماضي، واستخدمت فيها عشرات الصواريخ من طراز 107 ملم التي تطلق من مركبات صغيرة".

وأردف بالقول:

المؤشرات تدل على أن الهجمات تعتمد الأسلوب السابق، والمعلومات الاستخباراتية تقول بأن هناك المزيد في المستقبل.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، إن الصواريخ المستخدمة في هجوم أربيل الأخير، إيرانية الصنع، متهمة طهران "بزعزعة الأمن في المنطقة عبر وكلائها".

في 15 فبراير/ شباط الجاري، أعلن التحالف الدولي مقتل مقاول مدني وإصابة 5 متعاقدين مدنيين وجندي أمريكي بسقوط نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل.

من جانبه نفى المتحدث باسم "كتائب حزب الله" في العراق، محمد محيي، استهداف مطار أربيل والمنطقة الخضراء الحكومية في آخر هجومين، وقال: "نحن بشكل مطلق ما قمنا باستهداف أربيل ولا قمنا باستهداف المنطقة الخضراء".