شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لدى طرابلس يؤكد أهمية إجراء الانتخابات فى ليبيا نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، محادثة مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لبيان السفارة الأمريكية لدى طرابلس، أوضح رئيس مجلس النواب الليبي أنه يتعيّن على البرلمان أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأكد نورلاند، إدراك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب الليبى على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.