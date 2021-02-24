شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق: الاجتماع المرتقب بين بابا الفاتيكان والسيستانى سيكون لحظة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الاجتماع المرتقب بين بابا الفاتيكان والسيستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق سيكون لحظة تاريخية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة خاصة لتأمين زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، والمقررة فى الخامس من الشهر المقبل، مشددة على أهمية زيارة البابا إلى العراقيين والتي ستنقل صورة مهمة إلى العالم.