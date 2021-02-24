شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أممى: الكويت منهجها ثابت فى مجال دعم مساعدات الأزمات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئیس مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشئون اللاجئین لدى الكویت الدكتور سامر حدادین "إن الكویت مثال للأمن والإنسانیة وذات نھج ثابت في المشھد الدبلوماسي العالمي في مجال دعم مساعدات الأزمات الإنسانیة".

وأكد حدادين - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن الكويت تعد شريكا استراتيجيا للمفوضية، وأن المفوضية تحرص على تعزیز ھذه الشراكة القائمة منذ 30 عاما، وعلى مواجھة التحدیات الإنسانیة التي جعلتھا جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفید-19) أكثر تعقیدا.

وأشار إلي أن للكویت وقیادتھا دورا كبیرا في إغاثة أزمة اللاجئین السوریین والیمنیین، حيث حشدت الدعم وابتكرت الاستراتیجیات وأوجدت الحلول المثلى لتلبیة الاحتیاجات الإنسانیة الطارئة.. معربا عن أصدق التهاني للقيادة والشعب الكويتي بمناسبة العید الوطني الستین لدولة الكویت وذكرى التحریر الـ30.