شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر طبية عراقية: ارتفاع حصيلة مواجهات الناصرية إلى 27 جريحا بينهم 15 من الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر طبية عراقية عن ارتفاع حصيلة مواجهات الناصرية إلى 27 جريحا بينهم 15 من الأمن، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وسائل إعلام عراقية أكدت أن عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي على طريق الناصرية.

وقبلها أكد برهم صالح، الرئيس العراقي، ضرورة تعزيز سلطة الدولة واستئصال الإرهاب بعد الهجوم الإرهابى على مطار أربيل.

وفى وقت سابق قال برهم صالح الرئيس العراقي إن الاعتداء على أربيل يستهدف الجهود الوطنية لحماية البلاد.

وقال الرئيس العراقي: "استهداف أربيل تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد".