شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع شبابى فى سرت يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت اللجنة الوطنية الليبية لتمكين الشباب فى مدينة سرت، اليوم الأربعاء، المجلس الرئاسى الجديد بكامل أعضائه، حكومة الوحدة الوطنية رئيسا ووزراء، ومجلس النواب بأعضائه، لضرورة التأكيد على الاتفاق السياسى وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المحدد.

وشددت اللجنة على ضرورة المضى قدما نحو الاستقرار والنماء الذى يطمح له شباب سرت وشباب ليبيا بكل مكوناتها، والعمل على حل مشكلة ملف التعويضات عن حرب 2011 وحرب 2016 التى تضرر منها أهالى المدينة، والنظر فى ملف الباحثين عن العمل وتعويض المدينة عن الإقصاء الحاصل منذ عام 2013 فى حصص التوظيف، التماس معاناة المواطن الليبى فى سرت المهجر جراء الحروب التى دارت رحاها فى المدينة.

وطالبت اللجنة بضرورة إطلاق سراح أبناء المدينة المعتقلين وتطبيق قانون العفو العام والكشف عن مصير المفقودين وتسليم الجثامين المصادرة، معربين عن أملهم فى عقد اجتماعات مجلس الوزراء بالمدينة وجعل مدينة سرت عاصمة إدارية حسب الاتفاق السياسى، وذلك من أجل البناء والتنمية والقفز نحو مستقبل جديد يحوى كل الليبيين بكل انتمائهم.

وأكدت اللجنة الوطنية لتمكين الشباب أن ذلك يأتى فى إطار متابعة شباب سرت لمجريات الأحداث السياسية من لجنة الحوار لاختيار الحكومة، وعلى الرغم من الإقصاء والإبعاد الواضح لدور المدينة فى الاستقرار السياسى، وعدم إشراكها فى عملية الحوار والسلام.