شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. حادث مروع لقائد دراجة هوائية عَكَسَ اتجاه السير على طريق سريع بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت كاميرا مراقبة فيديو لحادث مروع تعرض له قائد دراجة هوائية على طريق سريع بالأحساء . وأظهر الفيديو قائد الدراجة يسير عكس اتجاه السير ويستعرض بالدراجة، وفجأة صدمته سيارة مسرعة فطار في الهواء ثم سقط على الأرض بقوة. وبعد وقوع الحادث لم تتوقف السيارة التي صدمت قائد الدراجة، فيما سارع عدد من المارة للاطمئنان على قائد الدراجة .

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