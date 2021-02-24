شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة بسبب «سرعة الرياح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، مساء الأربعاء، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح. وقال، حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح”.

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