شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم تسديد المخالفات المرورية قبل تفويض شخص آخر؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يشترط عند تفويض شخص آخر أن يتم تسديد المخالفات المرورية أولاً.

وقالت الإدارة، في تغريدة له عبر تويتر ردًا على أحد الاستفسارات، إن نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة 2 ينص على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

والتفويض هو خدمة إلكترونية عن طريق نظام (أبشر) تمكن المستفيد من إصدار التفويض الداخلي أو الخارجي للمركبات.

وتتطلب الخدمة وجود تأمين على المركبة، ووجود فحص دوري سار للمركبة ، وكذلك تسديد الرسوم.

أما عن خطوات التفويض فتكون كالتالي:

– تسجيل الدخول في بوابة وزارة الداخلية (أبشر).

– إدخال هوية الشخض المراد تفويضه.

– يقبل الطرف الآخر التفويض.