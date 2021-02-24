شكرا لقرائتكم خبر عن هل تضاعف «السيئات» في الأشهر الحرم؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن ارتكاب السيئات والمعاصي يعظم عقابها حال ارتكابها في أشهر الله الحرم وهي: (ذي القعدة- ذي الحجة- رجب – محرم).
وأضاف “الخثلان” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه تعظم السيئات في هذه الأشهر الأربعة، كما تعظم الحسنات.
واستدل “الخثلان” بقوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ .
وأكد”الخثلان”، أن النهي عن ظلم النفس يشمل جميع أيام السنة ، لكن المعصية في الأشهر الحرم أشد أثماَ، كما تضاعف الحسنات في هذه الأشهر الفضيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تضاعف «السيئات» في الأشهر الحرم؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.