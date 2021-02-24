شكرا لقرائتكم خبر عن هل تضاعف «السيئات» في الأشهر الحرم؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، أن ارتكاب السيئات والمعاصي يعظم عقابها حال ارتكابها في أشهر الله الحرم وهي: (ذي القعدة- ذي الحجة- رجب – محرم).

وأضاف “الخثلان” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه تعظم السيئات في هذه الأشهر الأربعة، كما تعظم الحسنات.

واستدل “الخثلان” بقوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ .

وأكد”الخثلان”، أن النهي عن ظلم النفس يشمل جميع أيام السنة ، لكن المعصية في الأشهر الحرم أشد أثماَ، كما تضاعف الحسنات في هذه الأشهر الفضيلة.