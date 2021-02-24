السعودية.. لجين الهذلول في محكمة الاستئناف الثلاثاء بهذه المطالب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت علياء الهذلول شقيقة لجين: "يوم الثلاثاء 2 مارس، ستدخل لجين قاعة محكمة الاستئناف المتخصصة من باب الأحرار".

وأضافت في تغريدة على تويتر: "مطالبها (لجين) هو الاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها وكذلك طلب رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة".

وطالبت علياء برد الاعتبار لشقيقتها و"تعويضها عن التعذيب الذي حصل لها وتشويه سمعتها".

في سياق متصل، قالت لينا الشقيقة الأخرى للجين في تغريدة بالإنجليزية: "نأمل رفع حظر السفر عن لجين وجميع أفراد الأسرة + التحقيق في التعذيب ومعاقبة المسؤولين + تعويضها عن 1001 يوم من السجن غير القانوني".

واعتقلت الناشطة السعودية لجين الهذلول (31 عاما) في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل البلاد، وتم إطلاق سراحها في 10 فبراير/شباط الجاري.