صحيفة: الحكومة الأردنية تستعد لإعادة تطبيق "حظر الجمعة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "الرأي" الأردنية، أنها علمت من مصادر رسمية أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة سيصدر، اليوم الأربعاء، قرار يحظر تنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت، من كل أسبوع.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وتابعت: "يسمح القرار بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لآداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة"، مشيرة إلى أن وزير الأوقاف مفوض بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار يحظر تنقل الأشخاص وتجولهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشرة ليلا وحتى السادسة صباحا، بينما يتم إغلاق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أعلن يوم 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة، وفتح القطاعات المغلقة بمنهجية متدرجة وآمنة، لكن مع تزايد وتيرة انتشار كورونا، تغيرت تلك الإجراءات.

وقبل أيام، قرر رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، العمل داخل المصالح الحكومية بالحد الأدنى من الموظفين، تجنبا لحالات التكدس المسببة لانتقال العدوى.