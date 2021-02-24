شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تحدد موعد انطلاق اختبارات الفترة الثانية لرخص المعلمين المهنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تنطلق في 20 مارس القادم، اختبارات الفترة الثانية (الاختبار العام) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، الذين أنهوا إجراءات التسجيل.

من جانبها، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب يوم 30 مايو من العام الحالي موعداً لإعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية ، بحسب “عكاظ” .

وكانت الهيئة قد أوضحت ، أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز ، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة ، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.