مصادر: توجيهات للمحاكم باعتماد «الهوية الرقمية» كبطاقة شخصية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت مصادر، عن صدور توجهيات للجهات العدلية باعتماد الهوية الرقمية كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الوطنية من أحكام، بحسب “الرياض”.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، قد أطلقت نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “الهوية الرقمية”.
ويأتي إطلاق النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية، لتسهيل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق ” أبشر افراد” متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.
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