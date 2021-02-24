"سامسونغ" تتبع طريقة جديدة لجذب العملاء لهواتفها القابلة للطي‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 فبراير 2021

الخليج 365 - متابعات

اتبعت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، طريقة جديدة لجذب العملاء عن طريق تجربة الهواتف الذكية القابلة للطي، وتسمح الشركة لأي شخص يشتري هاتفي Samsung Galaxy Z Fold 2 5G أو Galaxy Z Flip 5G بـ“الشراء والتجربة“ لأي من هذه الهواتف مع إمكانية الإرجاع حتى 100 يوم في الولايات المتحدة.



وقالت الشركة إنه ”إذا قمت بشراء Galaxy Z Flip 5G مقابل 1200 دولار أو Galaxy Z Fold 2 5G مقابل 2000 دولار، فإن سامسونغ ستتيح إمكانية الإرجاع لمدة 100 يوم لتقرر تجربتك باستخدام الهواتف القابلة للطي“.

وتعتبر فترة إرجاع الهواتف الذكية العادية 14 يوما مع دفع رسوم إعادة تخزين إذا تم فتحها، ويسمح لمتجر سامسونغ عبر الإنترنت بمدة 15 يوما.

وفي حال أراد العميل إعادة الهاتف للشركة، سيتلقى استردادا لسعر الهاتف بالكامل، لكن إذا تم استخدام الرصيد الترويجي الذي تبلغ قيمته 200 دولار من سامسونغ، سيتم إرجاع العناصر أو تحصيل رسوم منها مقابل مبلغ الائتمان.

وكانت سامسونغ طرحت هاتفي Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip 5G في 5 أغسطس من العام الماضي، ويأتي Z Fold 2 5G ببعض التحسينات الدراماتيكية مقارنة بسابقه، بما في ذلك شاشة أمامية أكبر، وشاشة رئيسة وآلية مفصلية جديدة تتيح إبقاء الهاتف مفتوحا في زوايا مختلفة.

ويحتوي الهاتف على شاشة AMOLED أكبر بقياس 6.2 بوصة تغطي غالبية اللوحة الأمامية مع حواف كبيرة تجعل الهاتف بأكمله يبدو قديما، على الرغم من التكنولوجيا المتطورة في الداخل.