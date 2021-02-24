محمد بن زايد: من لا يستطيع مضاعفة جهده وإنجازاته لن يكون ضمن فريقنا الحكومي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مشاركة محمد بن زايد في اختتام أعمال "خلوة عام الخمسين"، والتي تضع رؤية جديدة وواضحة لدولة الإمارات في الخمسين عام المقبلة.

وأضاف أن "الحكومة الإماراتية سباقة ومؤهلة وتزخر بالكفاءات القادرة على رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات".

وتابع: "أننا لا ننظر إلى حاضرنا وما حققناه، بل ننظر بعيدا للأمام لنستعد لكل مرحلة بإستراتيجيات وخطط عمل تلبي طموحاتنا وتليق باسم الإمارات ومكانتها".

وأوضح أن "الذي لا يستطيع مضاعفة جهده وإنجازاته 10 أضعاف لن يكون ضمن فريقنا الحكومي خلال الفترة المقبلة، ورؤيتنا أن تكون دولة الإمارات أرض خصبة لجذب العقول والأفكار والاستثمارات".

وأشار إلى أن "الـ 50 سنة التي مضت كانت سنوات تقدم ورخاء وازدهار وإنجاز.. وفي الخمسين القادمة نحتاج إلى حركة أسرع لأن طموحاتنا أصبحت أكبر".

وواصل قائلا: "عودنا محمد بن راشد (نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي) على الرقم واحد ولن نتخلى عنه وهدفنا المنافسة العالمية".

واختتمت الخلوة برئاسة محمد بن راشد ومحمد بن زايد وبمشاركة وزراء حكومة دولة الإمارات ومسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، باعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية ومجموعة مشاريع استراتيجية للمرحلة الجديدة.