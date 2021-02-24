رسالة من الرئيس الجزائري في ذكرى "تأميم المحروقات" و"تأسيس اتحاد العمال"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن تبون، قوله، خلال كلمة له، إن من أولويات الدولة مواكبة التحولات باتجاه الانتقال الطاقوي، مضيفا أنه "يفخر بتسريع وتيرة البحث والاستكشاف في قطاع الطاقة"، وذلك وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشاد الرئيس الجزائري بالإنجازات المحققة على صعيد تثمين وتأهيل المورد البشري باعتباره عاملا جوهريا للنهوض بقطاع المحروقات، مؤكدا أن الدولة عازمة على تسريع وتيرة معالجة الآثار الاجتماعية.

وأشار تبون إلى أنه يتم التكفل تدريجيا بالعمال المتضررين من تداعيات فيروس كورونا من قبل المصالح المختصة، داعيا الاتحاد العام، في ظل كورونا، إلى الانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات إثارة البلبلة.

وتحيي الجزائر، اليوم الأربعاء 24 فبراير/ شباط، الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي أطلقه الرئيس الراحل هواري بومدين أمام إطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1971، والمتضمن تأميم المحروقات ومصالح الشركات الفرنسية ألف إيرابس وألف أكيتان وتوتال.