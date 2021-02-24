الصحة المصرية: 5 حالات لن تحصل على لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان لها، عبر صفحاتها الرسمية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إن هناك 5 حالات يجب عليهم الامتناع عن الحصول على لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها.

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وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن الحالات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا تشمل:

- الأقل من 18 عاما.

-من لديهم أي أعراض لأمراض تنفسية.

-من أصيبوا بفيروس كورونا، يمكنهم الحصول على اللقاح بعد شهر من شفائهم.

-الحوامل.

-أصحاب الأمراض المناعية –لحين استشارة الطبيب المعالج.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء 23 فبراير/شباط، عن قرار جديد يتعلق بعملية تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريحات لخالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، بمناسبة وصول 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، في مطار القاهرة الدولي كهدية من دولة الصين.

وقال مجاهد إنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، بحسب موقع "مصراوي.