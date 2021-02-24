شكرا لقرائتكم خبر عن مقطع مؤثر.. أم مسنة تنهض من كرسيها المتحرك لتغطية ابنها الخمسيني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع مؤثر لأم مسنة تحرص على حماية ابنها من البرد بتغطيته أثناء نومه.

ويظهر المقطع، أم مسنة تنهض من على كرسيها المتحرك، من أجل تغطية ابنها الذى تخطى الخمسين عاماً – وفقاً لما ذكره مصور الفيديو-.

وأوضح مصور المقطع أن ما دفع الأم للقيام من على كرسيها المتحرك هو رحمة بولدها فهو في نظرها صغير مهما كبر، بينما علق أحد المغردين قائلاً: “مهما كبرت فلا زلت ذلك الطفل لدى أمك”.