شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان عسير: توقعات بأمطار رعدية وتساقط البَرَد حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.