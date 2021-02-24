شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: السماح للمواطنين المتزوجين في الخليج بالمغادرة دون تصريح «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر ، أن الجهات المختصة قد سمحت بمغادرة الزوجة السعودية لمواطن خليجي، وكذلك الزوج السعودي المتزوج من خليجية من المنافذ بدون اشتراط تصريح من برنامج أبشر.
وأوضحت المصادر ، بحسب صحيفة “اليوم” ، أن السماح يبدأ من اليوم الأربعاء، ويلزم عند المغادرة من المنافذ تقديم أصل عقد النكاح للزوجة أوالزوج وصورة منه وصورة من الجواز ليسحب في منفذ الخروج.
وأشارت إلى أنه في حال عدم وجود الصور المطلوبة سوف يعاد من المنفذ لإحضار الصور ، مؤكدة على أنه حسب الدولة المسافر لها فسوف يتم عمل فحص PCR لفيروس كورونا .
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