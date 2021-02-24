شركة ناشئة تبتكر قفازاً ذكياً لمساعدة المرضى في التحكم بالأشياء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شركة اسكتلندية ناشئة من ابتكار قفازًا آليًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد الناس على استعادة قوة عضلات أيديهم.
وصممت شركة “بيو ليبرتي” القفاز الذكي للأشخاص الذين يعانون من ضعف في اليد، بسبب التقدم في العمر أو الأمراض مثل مرض العصب الحركي ومتلازمة النفق الرسغي.
ويعمل القفاز عبر اكتشاف نية مستخدمه بإمساك شيء ما، باستخدام تخطيط كهربية العضل(EMT)لقياس النشاط الكهربائي الناتج عن تحفيز العصب للعضلة. ثم تقوم خوارزمية بتحويل النية إلى حيز التنفيذ لمساعدة مرتديها على تقوية قبضته.
ويمكن أن يساعد القفاز، المستخدمين في مجموعة واسعة من المهام اليومية، ابتداء من قيادة السيارة وانتهاء بفتح أغطية البرطمانات المستعصية.
وقد طورت الشركة بالفعل نموذجًا أوليًا عمليًا للقفاز، ويخطط الفريق الآن للحصول على الدعم من كلية إدنبرة للأعمال لإنتاج القفازات على نطاق واسع.
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