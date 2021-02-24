انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "نواب مجلس الأمة قاموا بتزكية صالح قوجيل رئيسا للمجلس بعد انسحاب منافسه".

© AFP 2021 / RYAD KRAMDI

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، أن عملية التزكية تمت في جلسة علنية، ترأسها عبد الحميد ماحي باهي رئيس جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة.

وصوت 126 عضوا في مجلس الأمة بـ"نعم" لصالح صالح قوجيل، مع امتناع واحد، ولم يصوت أحد بـ "لا".

وبعد تنصيبه، شكر صالح قوجيل، كل من كانت لديهم رغبة في الترشح.

وأكد قوجيل أن "الديمقراطية ستتعمق أكثر فأكثر، وهي رسالة للداخل والخارج، لأن هذه المؤسسة لديها أهمية كبيرة".

وتابع: "قريبا سنذهب إلى انتخابات تشريعية ثم سنمضي إلى الانتخابات المحلية والولائية".

وأوضح أن "دور المجلس في هذه المرحلة هي مساندة رئيس الجمهورية، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة".

وشدد على أنه "رغم المشاكل والصعوبات، تبقى الجزائر دائما مرفوعة الرأس، والدولة تبقى دائما واقفة".