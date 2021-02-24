المخابرات التابعة لـ"أنصار الله" تنشر فيديو خطيرا بشأن أمريكا وبريطانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الجهاز الأمني أن "الجواسيس جندوا على أيدي ضباط الاستخبارات الأمريكية قبل تحويلهم لصالح الاستخبارات البريطانية"، مضيفا أن "الجواسيس اعترفوا بقيامهم برفع إحداثيات ومعلومات لمواقع وأماكن أمنية ومواقع عسكرية ومنشآت مدنية وتجارية في مختلف المحافظات، مقابل راتب شهري".

وأوضح الجهاز الأمني أن "أفراد الخلية التجسسية التحقوا بما يسمى "كتيبة المهام الخاصة" تحت قيادة المدعو فايز المنتصر، وتلقوا تدريبات عسكرية"، مشيرا إلى أن "كتيبة المهام الخاصة" تم تأسيسها لاستقطاب العناصر من المحافظات الشمالية للعمل الاستخباري التابع للغزاة البريطانيين والأمريكيين.

وبيّن الجهاز التابع لـ"أنصار الله"، أن "التركيز من الاستخبارات الأمريكية والبريطانية ودول تحالف العدوان كان على المحافظات الشمالية وتحديداً محافظتي صعدة وصنعاء"، مشيرا إلى أن "الاستخبارات الأمريكية والبريطانية ركزت على البحث عن الدفاعات الجوية والطيران المسيّر خاصة، والقوات العسكرية عامة التابعة للجيش واللجان ومحاولة تدميرها".