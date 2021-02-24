شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيق بين 5 جهات حكومية لتطبيق قرار إصدار وتجديد رخص الإقامة بشكل ربع سنوي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعتزم 5 جهات حكومية التنسيق فيما بينها بشأن التنظيم الجديد لإصدار وتجديد الإقامات بشكل ربع سنوي، وذلك بعد تصديق من المقام السامي.
ووفقاً لـ”المدينة”، نصت الموافقة على أن يحدد وزير الداخلية، موعد بدء تطبيق إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كحد أدنى.
ونصت الموافقة أيضا على أن يكون تحديد تاريخ تطبيق إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
كما ستقوم هذه الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية لاتخاذ ما يلزم بشأن إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل مع إمكانية التنفيذ على مراحل، بحسب الاستعدادات التقنية في هذا الشأن.
يذكر أن مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.
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