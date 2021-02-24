أمير سعودي ينشر فيديو عن قضية خاشقجي وعلاقة ابن سلمان وكوشنر بها

دبي - محمود عبدالرازق - وعلق الأمير السعودي على الفيديو عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قائلا: "حديث مهم يكشف أنه تم استغلال قضية المرحوم جمال خاشقجي لأهداف سياسية بحتة وليس كما يدعي البعض بأنها لأهداف إنسانية".

وأضاف: "كل من تحدث عن خاشقجي لم نسمع له صوت أو موقف اتجاه ما تفعله تركيا وإيران ودول كثيرة، في النهاية أصبحت أسطوانة الإنسانية مكشوفة لدى الجميع ولن تنطوي على أحد بعد ذلك".

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وفي الفيديو الذي نشره الأمير السعودي يتحدث شخص، قائلا: "منذ مقتل جمال خاشقجي، الجميع في أمريكا يعرف اسمه، لدينا في الصين مليون شخص بمعسكرات الاعتقال ولم يتم التركيز عليهم مثل التركيز على جمال خاشقجي، لماذا؟".

وأضاف المتحدث: "ليس لأنها المملكة العربية السعودية أو بسبب محمد بن سلمان".

وأوضح: "إنما بسبب العلاقة بين جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان، يتعلق الأمر بالنيل من ترامب بشكل غير مباشر".

وأتم قائلا: "الإيرانيون وحزب الله وبقية الوكلاء الإيرانيين استأصلوا 10 ملايين شخص في سوريا وقتلوا 500 ألف شخص في سوريا وكل شخص منهم يحمل اسما.."، بحسب وصفه.