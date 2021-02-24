اخبار الخليج

أمير سعودي ينشر فيديو عن قضية خاشقجي وعلاقة ابن سلمان وكوشنر بها

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وعلق الأمير السعودي على الفيديو عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قائلا: "حديث مهم يكشف أنه تم استغلال قضية المرحوم جمال لأهداف سياسية بحتة وليس كما يدعي البعض بأنها لأهداف إنسانية".

وأضاف: "كل من تحدث عن خاشقجي لم نسمع له صوت أو موقف اتجاه ما تفعله تركيا وإيران ودول كثيرة، في النهاية أصبحت أسطوانة الإنسانية مكشوفة لدى الجميع ولن تنطوي على أحد بعد ذلك".

© REUTERS / Kevin Lamarque

وفي الفيديو الذي نشره الأمير السعودي يتحدث شخص، قائلا: "منذ مقتل جمال خاشقجي، الجميع في أمريكا يعرف اسمه، لدينا في الصين مليون شخص بمعسكرات الاعتقال ولم يتم التركيز عليهم مثل التركيز على جمال خاشقجي، لماذا؟".

وأضاف المتحدث: "ليس لأنها المملكة العربية أو بسبب ".

وأوضح: "إنما بسبب العلاقة بين جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان، يتعلق الأمر بالنيل من ترامب بشكل غير مباشر".

وأتم قائلا: "الإيرانيون وحزب الله وبقية الوكلاء الإيرانيين استأصلوا 10 ملايين شخص في سوريا وقتلوا 500 ألف شخص في سوريا وكل شخص منهم يحمل اسما.."، بحسب وصفه.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا